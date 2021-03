Napoli, nazionali: il club cerca di evitare la partenza di Koulibaly e Osimhen, si temono infortuni e contagi da Covid-19

Il Napoli vuole evitare che si verifichi un caso analogo all’infortunio di Osimhen lo scorso novembre

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive di Koulibaly e Osimhen. I due, durante la prossima sosta di campionato, dovranno dovranno lasciare Napoli per raggiungere le rispettive nazionali in occasione dei match di qualificazione per la prossima Coppa D’Africa. Il club partenopeo vorrebbe evitare però la loro partenza, scongiurando così il pericolo infortuni e contagi da Covid-19.

Questo è quanto si legge:

“Il Napoli si gode Osimhen ma, dopo la partita contro la Roma, dovrà salutare di nuovo sia lui che Koulibaly per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Entrambi hanno già dovuto affrontare il Covid-19 ma con le varianti l’immunità non è garantita del tutto, il Napoli sta tentando di evitare la partenza dei suoi due gioielli ma è quasi impossibile che ci riuscirà, visti i diktat del calendario internazionale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli conferma: “Sarri pronto a tornare, contatti positivi con ADL”

Covid-19, De Luca firma la nuova ordinanza. Altre restrizioni in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Senato conferma altra afroamericana come ministra Biden