Napoli: nuova avventura in Serie D per un giovane classe 2003

L’azzurrino si accasa in Serie D, alla Recantese

Il terzino destro Francesco Somma, classe 2003, rientra al Napoli dopo l’esperienza al Sorrento e si prepara ad una nuova avventura, sempre in Serie D. Stando a quanto riporta Tuttocalciogiovanile.it Somma andrà in prestito alla Recanatese, club marchigiano che come il Sorrento milita in Serie D. Il difensore ha militato nel Napoli U15, U16 e U17 indossando anche la maglia azzurra della Nazionale italiana Under 17 A-B.

