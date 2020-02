Napoli, nuovo infortunio per Meret: le ultime sulle sue condizioni

Napoli, infortunio per Alex Meret. Non solo il ballottaggio con il colombiano Ospina, anche la sfortuna di abbatte sul giovane portiere azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere del Napoli Alex Meret starebbe soffrendo per un un problema al fianco riacutizzatosi contro la Sampdoria.

Per questo motivo domani durante la gara contro l’Inter, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia, tra i pali gli azzurri confermeranno Ospina. Più che una questione di turnover, ancora una volta una scelta obbligata.

Napoli: Meret infortunato già a Genova

L’ex portiere dell’Udinese infatti avrebbe ancora problemi, dopo il riacutizzarsi di un fastidio che avrebbe cominciato a dare noie al portiere in seguito a un tuffo effettuato durante la gara contro la Sampdoria. Nello specifico, Meret si sarebbe fatto male in occasione del rigore segnato da Gabbiadini. A questo punto bisognerà capire se il portiere sarà disponibile per la gara di campionato contro il Cagliari.

