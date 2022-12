Corriere del Mezzogiorno – Napoli, obiettivi di gennaio: Kim e Kvaratskhelia sono una priorità.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli nel 2023 si occuperà di Kim e Kvaratrskhelia. Per quanto riguarda il primo, l’obiettivo è trovare un’intesa con il suo entourage, adeguando l’ingaggio e provando ad eliminare la clausola, o quantomeno, alzandone il valore. Giuntoli, durante una cena prima della sosta del Mondiale, ha avuto anche contatti con gli agenti di Kvaratskhelia, per cercare di scongiurare quanto prima affondi da big europee. Ad oggi Kvara guadagna 1,2 milioni di euro, ma i partenopei sono disposti ad alzare il suo ingaggio quanto prima, per allontanare tutte le pretendenti.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski: incontro tra Giuntoli e gli agenti, può essere addio in estate

Chirico: “Caso Juve? E’ indagato anche il Napoli, perché nessuno ne parla!?”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Regionali: Fedriga, andrò al voto con una mia lista