Napoli: occhi puntati su Facundo Farias del Colon

Il talento argentino sarebbe finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato dal portale ‘ Todo Fichajes ‘,

il Napoli sarebbe intenzionato, seriamente, all’acquisto didel Colon. L’interesse è concreto e l’obiettivo è quello di anticipare ogni tipo di concorrenza. L’attaccante, classe 2002, è uno dei maggiori talenti in circolazione del calcio argentino e proprio per questo motivo la società azzurra vuole provare il colpo per la prossima estate. La società partenopea, infatti avrebbe avuto dei contatti con i rappresentanti del giocatore sudamericano e a breve potrebbe presentare un’offerta per cercare di acquistarne il cartellino.