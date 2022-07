Napoli: offerta ufficiale per Politano rispedita al mittente, ecco perché

Gli azzurri rifiutano l’offerta per l’esterno ex Inter

Matteo Politano sembrava essere l’indiziato numero uno per l’addio al Napoli. Questo fino a qualche giorno fa, dopo il chiarimento con Spalletti infatti pare che l’esterno voglia rimanere in azzurro. Fino a questo momento un solo club ha formulato un’offerta ufficiale per il calciatore: il Valencia. Il club spagnolo però, come riporta la redazione sportiva della emittente televisiva Canale 21, avrebbe proposto soltanto dieci milioni per il suo acquisto, cifra subito rifiutata da ADL.

