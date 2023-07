Tuttosport – Napoli, offerti 25mln più bonus per Schuurs: no secco del Torino.

Schuurs è finito nel mirino delle delle big italiane, ma non solo, perché è arrivata anche un’offerta dalla Premier. Secondo quanto testimoniato dal quotidiano, ci sarebbero state due offerte: una del Napoli e l’altra del Liverpool. Tuttavia, sembrerebbe che Cairo abbia respinto tutti gli assalti prevenuti nelle ultime ore.

Il Napoli ha presentato un’offerta di 25 milioni più 3 di bonus per il giocatore, mentre il Liverpool si è spinto persino a 30. Il giocatore non rinuncerà a prescindere, ma la cifra che potrebbe far vacillare il presidente, si aggira intorno ai 40 milioni.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sclavini resta un obiettivo del Napoli, ADL attende il momento giusto per l’affondo

Ultim’ora, Osimhen non più una priorità per il PSG: la situazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Bologna si unisce all’asta