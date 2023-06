Napoli-Osimhen, il club vuole trattare per il rinnovo dell’attaccante

Secondo il quotidiano Repubblica il Napoli vorrebbe la permanenza di Victor Osimhen, dunque trattare per il suo rinnovo.

Il Napoli avrebbe intenzione di trattenere Victor Osimhen, per questo motivo vorrebbe trattare per il rinnovo del suo contratto.

Ecco quanto si legge in merito sull’edizione odierna di Repubblica:

“Il prezzo è altissimo: servono 160 milioni di euro. De Laurentiis vorrebbe confermarlo ma serve l’accordo per il rinnovo contrattuale almeno per un’altra stagione, altrimenti si rischia di arrivare a un anno dalla scadenza (quella attuale è fissata nel 2025) e quindi con meno forza rispetto alle richieste delle big. Il tema è caldo e De Laurentiis accelererà dopo la scelta dell’allenatore e del direttore sportivo, presupposti fondamentali per poi programmare la nuova stagione. Il tecnico prescelto, invece, potrà godersi ancora Kvara che è stato considerato il top di tutto il campionato.”

