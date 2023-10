Napoli, Osimhen infastidito dalle parole di De Laurentiis

Napoli, la reazione di Osimhen

Nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha tenuto una conferenza stampa presso il centro tecnico di Castel Volturno facendo il punto della situazione in casa azzurra. Tra i tanti temi toccati, anche quello relativo al rinnovo di Osimhen. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il centravanti nigeriano si sarebbe infastidito e non avrebbe preso bene le dichiarazioni del numero uno azzurro. Ecco quanto riportato:

“Un tuono che squarcia la serenità nella quale Victor Osimhen sta vivendo questi giorni non facili di recupero dall’infortunio. Le parole di De Laurentiis gli sono arrivate nel giro di pochi minuti. Giusto il tempo di vedere la conferenza stampa caricata sul canale YouTube del Napoli e si è scatenato il finimondo. Victor ha raccolto le parole del patron, ma non l’ha presa benissimo. Così come il suo agente Calenda”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Reijnders: “Vogliamo lo Scudetto. Napoli? Scontro importante, proveremo a vincere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Claudio Bisio e Alessandro Siani pensano Benvenuti al Sud 3