Napoli-Osimhen: lo stipendio dell’attaccante e la durata del contratto

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen, in particolare sul suo contratto e su quanto percepisce.

Victor Osimhen sta diventando sempre più fondamentale per la SSC Napoli. L’attaccante nigeriano sta trascinando la squadra quasi ad ogni partita e di recente è giunta qualche notizia relativa ad un corteggiamento da parte della Premier League.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra invece su un altro aspetto relativo al giocatore, cioè la durata del suo contratto e lo stipendio che egli ha.

“Ora come ora Osimhen ha un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti e ha il contratto in scadenza nel 2025. Dunque, il Napoli può gestire con tranquillità la prossima sessione di mercato. L’ammortamento, insomma, è già a buon punto e non va nascosta la possibilità di una sostanziosa plusvalenza. È altrettanto chiaro, però, che tutti fanno conto su di lui per la prossima stagione: ma il giocatore e il suo entourage saranno dello stesso avviso in caso di maxi offerta? Ad ogni modo i lavori per il film della (eventuale) vendita non possono partire se non si materializza una proposta intorno ai 100 milioni di euro.”

