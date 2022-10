Napoli, Osimhen: pronto ad unirsi al gruppo: recupero completato

L’edizione odierna di Repubblica riporta che l’attaccante del Napoli Victor Osimhen avrebbe completato il recupero dall’infortunio.

Il Napoli si prepara a riabbracciare Victor Osimhen a quasi un mese dal suo infortunio durante l sfida contro il Liverpool. L’attaccante ha avviato un percorso di recupero che, stando quanto riportato da Repubblica, sembrerebbe terminato. L’attaccante nigeriano sarebbe dunque pronto ad unirsi nuovamente ai suoi compagni di squadra.

“Gli azzurri dovranno difendere e possibilmente consolidare il loro primo posto in classifica. La buona notizia è il completo recupero di Victor Osimhen, che è pronto a rientrare in gruppo a quasi un mese di distanza dall’infortunio muscolare subito il 7 settembre contro il Liverpool. Spalletti avrà quindi una preziosa arma i più per continuare a dare battaglia su tutti i fronti.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

