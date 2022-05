Napoli-Ospina, il portiere valuta l’idea Real Madrid

Il portiere del Napoli David Ospina sta valutando l’ipotesi Real Madrid per il futuro.

David Ospina non ha ancora deciso se confermare la sua permanenza a Napoli per la prossima stagione. Il portiere colombiano, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe anche interessato al Real Madrid. L’interesse ci sarebbe anche da parte del club spagnolo per questo motivo l’estremo difensore starebbe attendendo eventuali sviluppi.

Dal quotidiano si legge:

“In porta si attende ancora di capire se ci sono i margini per andare avanti con Ospina, che prende tempo per verificare se l’idea Real Madrid diventa uno scenario concreto. Piace Gollini, che rientra all’Atalanta dopo l’esperienza in prestito con diritto di riscatto al Tottenham.”

