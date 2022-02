Napoli: Ospina verso l’addio, su di lui c’è il Real Madrid

Il capitolo azzurro del portiere colombiano pare essere vicino al termine

Nel futuro di David Ospina potrebbe esserci il Real Madrid. Secondo quanti riportato dal portale spagnolo Fichajes, Carlo Ancelotti vorrebbe l’estremo difensore colombiano come primo rinforzo come riserva di Thibaut Courtois, dalla prossima stagione. Il contratto di Ospina con Il Napoli scade il 30 giugno 2022 e ad ora non sembra che ci siano margini per il rinnovo.

