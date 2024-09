Napoli-Palermo, Dionisi: “Accettiamo tutto, lunedì si riparte”

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia.

Il Palermo di Alessio Dionisi è stato sconfitto in Coppa Italia dal Napoli di Antonio Conte, terminando così il proprio percorso nella suddetta competizione.

Dopo la gara il tecnico rosanero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset:

“Non parlerei del rosso per Vasic, sono cose che non mi competono, preferisco ascoltare le vostre opinioni. Vorrei vedere una linea univoca, ecco. Purtroppo spesso non capisci mai qual è la linea, non parlo solo di oggi. So anche bene che la linea è sottile tra Var e arbitro. Ci sono stati sicuramente episodi contro o a favore e giudicati con fretta, ma ripeto voglio ascoltare per capire la linea. Alla fine la partita è finita 5-0, di cosa vogliamo parlare! Siamo stati imprecisi ma c’eravamo: abbiamo preso un palo e abbiamo protestato perché sembrava rigore nel primo tempo. Le decisioni hanno influito sul risultato finale, ma io devo parlare della partita. Dispiace essere rimasti in dieci così presto, ci dicono che deve succedere sempre qualcosa di grave per un rosso, ma Vasic guardava il pallone…vabbè accettiamo tutto. Il nostro campionato riprende lunedì.”

