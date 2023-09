Napoli, partenza in ritardo da Capodichino. Posticipata la conferenza stampa di Garcia

Napoli, nuovo orario per la conferenza di Garcia

Il Napoli ha dovuto rimandare di qualche ora la partenza per Braga, dove domani gli azzurri faranno il loro esordio in Champions League. Come riportato da Radio Marte, a causa di problemi tecnici all’aereo la comitiva azzurra è partita solo alle 16:30 dall’aeroporto di Capodichino in direzione Portogallo. A causa del ritardo, è stata posticipata anche la conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui che sarà tenuta alle ore 21:00 italiane.

