Napoli, partita difensiva perfetta e Demme non ha consentito all’Inter il fraseggio tra le linee

Stendardo: nella gara secca, il Napoli batte tutti e vince con merito, questo significa che dal punto di vista tecnico non ha nulla da invidiare alle squadre che hanno 20 punti in più in classifica, il problema è mentale

A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del match che la squadra azzurra ha vinto ieri a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia e di altro.

Pierluigi Pardo, giornalista

“Challenge? La Federazione italiana è stata all’avanguardia con il Var e Gravina sta continuando con questo atteggiamento. Le nostre autorità sportive stanno facendo tutto ciò che possono fare per andare avanti nella sperimentazione e nella tecnologia. Nonostante i tanti errori e le tante polemiche, non ho mai pensato si dovesse tornare indietro: il Var è uno strumento preziosissimo e quando le cose non vanno ben è perché non viene utilizzato nella maniera giusta e opportuna.

Il designatore arbitrale, quando gli arbitri sbagliano, non è felice. La cultura sportiva in Italia ci fa pensare male ad ogni errore, siamo avvezzi alle polemiche, ma il mondo del calcio italiano e arbitrale sono all’avanguardia e dobbiamo sottolinearlo. Non so perché gli arbitri non vadano al Var: sono convinti di ciò che vedono.

Il vero Napoli è quello che perde in casa col Lecce e vince a Milano con l’Inter, altrimenti avrebbe un’altra classifica. La squadra azzurra si esalta di più nelle grandi partite e può battere chiunque, lo ha dimostrato. Non mi sorprende la vittoria di San Siro e neppure l’attenzione che si da alle coppe. Napoli-Barcellona è una gara in cui la squadra spagnola è favorita, ma gli azzurri non sono battuti in partenza”.

Guglielmo Stendardo, ex calciatore, sul Napoli

“Alcune partite si preparano da sole e ci sta dare il massimo quando sei a San Siro e giochi contro l’Inter. Il Napoli ieri ha fatto una partita dal punto di vista difensivo perfetta perché ha bloccato gli esterni e Demme non ha consentito all’Inter il fraseggio tra le linee. Credo nell’interpretazione del modulo e non nei numeri perché la determinazione in campo è fondamentale. Nella gara secca, il Napoli batte tutti e vince con merito: questo significa che dal punto di vista tecnico non ha nulla da invidiare alle squadre che hanno 20 punti in più in classifica, il problema è mentale. Gli eventi che tutti conosciamo, hanno condizionato il cammino del Napoli. Il Napoli ha qualche possibilità in più di passare il turno rispetto all’Inter in coppa Italia mentre credo che la Juve possa avere la meglio nell’altro match”.

Emanuele Tramacere, giornalista

“Koulibaly? E’ il primo che ha accusato la mancanza di stimoli, non è al meglio dal punto di vista fisico e mentale e c’è il Psg in particolare che è pronto a fare un’offerta in vista della prossima estate. Koulibaly può andare via, ma anche Allan può lasciare l’azzurro a fine stagione. Callejon è in scadenza, non credo rinnoverà a differenza di Mertens che invece potrebbe trovare un accordo col Napoli”.

Sandro Pochesci, allenatore

“Non partirei mai, da allenatore, con due buoni portieri perché deve esserci una gerarchia in quel ruolo. E’ un rischio far giocare il portiere con i piedi, non ho mai visto un’azione gol partire dal portiere. Le mie squadre hanno sempre giocato partendo da dietro, altro discorso è poi dare la palla dietro al portiere. Questo è un atto di debolezza: si gioca sempre in avanti. E’ una moda far giocare il portiere, ma sono più gli sbagli che le cose buone. Il Napoli ieri non aveva nulla da perdere, con la testa libera ha vinto, ma una rondine non fa primavera”.

