Napoli, per Gabri Veiga operazione riuscita: attese le visite mediche

Gabri Veiga sarebbe sempre più vicino al Napoli. Come annunciato dal giornalista Fabrizio Romano si sarebbe raggiunto un accordo con il Celta Vigo pari 36 milioni di euro. Mancherebbe pochissimo tempo dunque per le visite mediche.

Ecco le sue parole:

“Gabri Veiga al Napoli, ci siamo! Accordo verbale raggiunto 36 milioni di euro bonus inclusi al Celta Vigo per il talentuoso centrocampista spagnolo. 30 milioni di quota fissa più 6 milioni di pacchetti aggiuntivi. “Documenti da preparare e poi tempo per le visite mediche.”

Gabri Veiga to Napoli, here we go! Verbal agreement reached — €36m deal add-ons included to Celta Vigo for Spanish talented midfielder 🚨🔵🇪🇸 #Napoli

€30m fixed fee plus €6m add-ons package. Documents to be prepared and then time for medical tests.

Top signing for Serie A. pic.twitter.com/PK35zNigXU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023