Napoli, per l’arrivo di Raspadori siamo alle battute finali

Napoli, quasi fatta per l’arrivo di Raspadori

La trattativa per l’arrivo di Giacomo Raspadori a Napoli è alle battute finali, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport sembrerebbe ormai tutto fatto. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Per Raspadori sembra essere ormai una questione di ore, avendo Giuntoli trovato l’accordo col calciatore (quinquennale da 2,4 milioni a stagione più bonus) anche se deve completarsi la discussione tra De Laurentiis e Carnevali: 30 milioni l’offerta del Napoli, 35 la richiesta”.

