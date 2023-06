Napoli, per Veiga c’è l’ostacolo Premier League: PSG su Osimhen

Il Napoli è interessato a Gabri Veiga, ma su di lui ci sarebbe anche la Premier League; su Victor Osimhen ci sarebbe il Paris Saint-Germain.

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” ed ha parlato dell’interesse del Napoli per Gabri Veiga, ma anche delle ultime su Victor Osimhen e Teun Koopmeiners.

“Koopmeiners nella testa di Gasperini è incedibile, ma il mercato dell’Atalanta ci racconta che di fronte ad offerte importanti nessuno lo è. Se dovesse arrivare qualcuno con una quarantina di milioni allora potrebbe anche partire. Lui, Hojlund e Scalvini sono i gioielli in vetrina, ma il difensore ha un ingaggio davvero molto basso da appena 400mila euro e potrebbe pensare di fare il grande salto. Il problema è la richiesta dell’Atalanta che è molto alta, seppur il Napoli ha forza economica vista la cessione di Kim. Il Napoli si è poi mosso tra i primissimi club per Gabr Veiga, ma c’è la anche la Premier League che è una variabile impazzita. Per loro spendere 40 milioni è come bere un bicchier d’acqua offrendo anche ingaggi e commissioni più alte. Bisogna vedere lui cosa vuole fare. Il PSG è interessato da tempo a Victor Osimhen, lo segue da diversi mesi ma servirà capire la cifra chiesta dal Napoli. Servirà un’offerta da tripla cifra clamorosa, si vocifera di 180 milioni, senza considerare che il ragazzo sta trattando il rinnovo con De Laurentiis che è pronto a fare uno sforzo importante per lui.”