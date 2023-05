Napoli, per il dopo Spalletti spunta il nome di Julian Nagelsmann

Napoli, idea Nagelsmann per il dopo Spalletti

Per l’eventuale dopo Spalletti spunta un nuovo nome per la panchina del Napoli, è quello dell’ex allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare ci sia stato anche un incontro a Roma tra le parti per verificare un eventuale fattibilità della trattativa. De Laurentiis sarebbe molto intrigato anche dalla possibilità di affidare la panchina azzurra ad un allenatore straniero, cosa che non accade dall’era Benitez. Nagelsmann fino a pochi mesi fa era considerato uno degli allenatori emergenti in ambito europeo, dopo quanto fatto vedere al Lipsia.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

