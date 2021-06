Napoli, Petagna verrà ceduto solo in caso di offerte irrinunciabili

Andrea Petagna potrebbe lasciare il Napoli qualora dovesse arrivare un’offerta importante.

Il futuro di Andrea Petagna è ancora incerto. L’attaccante del Napoli è nel mirino del Torino, tuttavia potrebbe tornare utile alla squadra poiché durante la prossima stagione Victor Osimhen lascerà la squadra azzurra per disputare la Coppa d’Africa. Fino ad ora non sono arrivate offerte particolarmente accattivanti per il centrocampista, ma in caso contrario si potrebbe pensare ad una cessione.

Ecco cosa riporta il quotidiano Repubblica:

“Petagna potrebbe finire nel mirino di qualche grande squadra: garantisce un buon numero di reti e gioca titolare. Il Torino ha mostrato interesse soprattutto se dovesse perdere Andrea Belotti. Un’offerta importante potrebbe convincere il Napoli a rivedere i suoi piani, ma comunque poi andrebbe acquistato un altro innesto davanti per evitare problemi durante la Coppa d’Africa.”

