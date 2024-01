Napoli, piace Barak: proposto uno scambio con la Fiorentina

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli ci sarebbe anche il centrocampista classe 1994 della Fiorentina Antonin Barak.

Il Napoli sarebbe interessata al giocatore della Fiorentina Antonin Barak. Secondo Tuttomercatoweb il club azzurro avrebbe proposto uno scambio con la Fiorentina.

Di seguito quanto riportato:

“Dopo il suo arrivo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto nell’estate 2022, il club viola ha deciso di prelevare il calciatore a titolo definitivo anticipando il riscatto durante lo scorso mese di gennaio, mossa con la quale la società toscana ha ricevuto uno sconto dall’Hellas Verona. La scorsa stagione ha visto il trequartista come uno dei protagonisti nella cavalcata della Fiorentina fino alla finale di Conference League, con il gol segnato all’ultimo minuto dei supplementari della semifinale contro il Basilea che regalò la qualificazione all’ultimo atto della competizione alla squadra di Vincenzo Italiano. Quest’anno però Barak non si sta esprimendo sui livelli che ha mostrato in passato, complice anche l’intera preparazione saltata.”

In relazione al suo futuro si legge:

“Per questo la Fiorentina potrebbe anche pensare di privarsi di lui in questo mercato di gennaio, ma sembra davvero difficile che possa esserci uno scambio con Demme, a meno che il Napoli non inserisca anche una parte cash nell’operazione.”

