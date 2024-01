Napoli, piace Popovic ma la concorrenza è tanta: le ultime

Il giornalista Gianluca di Marzio si è soffermato sull’interesse da parte del Napoli nei confronti di Matija Popovic.

L’attaccante serbo Matija Popovic avrebbe suscitato l’interesse del Napoli. Il giocatore sarebbe però nel mirino di altri club come Porto e Bayern Monaco; il club azzurro dunque avrebbe una dura concorrenza da battere.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha riportato tale situazione attraverso il proprio sito ufficiale:

“Ora molti club sono attenti sulla sua situazione. Il Napoli è tra questi, come anche Bayern Monaco e Porto all’estero, ad esempio. E il club azzurro sta spingendo: si potrebbe delineare un’operazione in sinergia con una società che potrebbe essere il Frosinone. Il giocatore in queste ore è stato proposto anche a altre italiane come, ad esempio, l’Inter. La sfida è aperta, dunque, per il giovane attaccante che è stato ad un passo dal vestire rossonero.”

Fonte foto in evidenza — (da Cercle Brugge KSV) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Zielinski rifiuta l’ultima offerta di ADL. Può finire fuori rosa fino al termine della stagione

Napoli-Salernitana, la reazione di De Laurentiis dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Antonella Mosetti: “Io, Non è la Rai, Ambra, Stefano Bettarini e ora Onlyfans: vi racconto tutto”