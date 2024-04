Napoli, più spazio a Ngonge: Calzona valuta come fare

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona starebbe valutando di concedere più spazio in campo all’attaccante Cyril Ngonge.

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno Francesco Calzona starebbe valutando il da farsi:

“Ngonge vanta sette gol e tre assist in questa stagione tra il Napoli e il Verona, in 106 minuti di gioco in maglia azzurra ha determinato un’autorete e realizzato un gol. Nel secondo tempo contro l’Atalanta ha dato vivacità, riempito meglio l’area di rigore, da un suo duello aereo nasce l’occasione del palo di Zielinski. Ha giocato prima a sinistra al posto di Raspadori, poi a destra sostituendo Politano, per il Napoli è un jolly e Calzona valuta in che modo dargli spazio nelle prossime gare. De Laurentiis ha investito 19 milioni di euro per Ngonge a gennaio, il Napoli vuole puntare su di lui anche in vista della prossima stagione.”