Napoli: preoccupano le condizioni di Ounas, sospetto problema al cuore

Dall’Algeria lanciano un allarme sulla salute del calciatore

C’è preoccupazione per quanto riguarda lo stato di salute di Adam Ounas. A renderlo noto è stato il CT dell’Algeria, Djamel Belmadi che ha riferito quanto segue ad alcuni giornalisti.

Queste le sue parole:

“Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto”.

La Gazzetta dello Sport riferisce che In serata il responsabile dello staff medico del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, si metterà in contatto col giocatore e i colleghi della nazionale algerina per avere un quadro più chiaro della situazione.

