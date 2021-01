NAPOLI PRIMAVERA- Un rinforzo dalla Calabria! Un 2003 può slittare in estate?

Napoli – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Napoli sta per ufficializzare l’acquisizione di un nuovo attaccante per la Primavera di mister Emmanuel Cascione. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di calcionapoli24, la società partenopea nei prossimi giorni avrà in prestito secco dal Catanzaro il giovane attaccante del 2002 Vincenzo Furina.

Per l’ormai ex “giallorosso di Calabria” si tratta dell’ennesima esperienza con un club di serie A dopo averla maturata con Spal e Fiorentina nelle scorse stagioni. Vedremo se il ragazzo riuscirà ad esprimere tutte le sue ottime qualità con la pesante maglia del Napoli.

Ricordiamo che il Napoli, (e non solo gli azzurri) secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione nei giorni scorsi, è anche sulle tracce di Fabio Abiuso classe 2003, ruolo attaccante, in forza al Modena, capocannoniere dei canarini nella scorsa stagione con l’Under 17 (clicca qui per Esclusiva). Ma a seguito dell’acquisto di Furina, probabile che della trattativa su Abiuso se ne riparlerà nella prossima sessione estiva di mercato…

Piero Vetrone

Condividi: