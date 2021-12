Napoli, probabile addio di Mertens a giugno

Napoli-Mertens, sarà addio?

L’attaccante belga ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per un altro anno. Sarà il Napoli a decidere se prolungare per un altro anno oppure no. Il sito belga Voetbal24 fa un punto della situazione, ecco quanto riportato:

“Il Napoli vuole rinnovare con Mertens, ma non alle cifre attuali (circa 4.5 milioni di euro a stagione, ndr). Il calciatore sembra non essere d’accordo e ci sono buone possibilità che possa lasciare l’azzurro a fine stagione”.