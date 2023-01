Napoli, pronto aumento d’ingaggio per Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato da Repubblica il Napoli avrebbe intenzione di aumentare l’ingaggio a Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia ha conquistato sia i tifosi del Napoli sia la squadra partenopea, pe questo motivo Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad un aumento di ingaggio. La scelta avrebbe anche l’obiettivo di blindare ancora di più l’attaccante georgiano, che è stato un protagonista indiscusso della prima parte della stagione. Per il momento dunque la permanenza al Napoli del giocatore sarebbe fuori discussione.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica in merito alla vicenda:

“La dimensione continentale — e non solo nazionale — si impone perché il Napoli, grazie a un girone che Kvara ha attraversato da dominatore, per i bookmaker è il quinto favorito della Champions, quotato a 12 come il Real Madrid. De Laurentiis ha già messo in moto la macchina per vincolare ulteriormente Kvara al Napoli — il contratto è già lungo — col ritocco d’ingaggio che merita.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Ounahi si fa sul serio. Azzurri in vantaggio sugli altri club interessati

Napoli, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso a sprangate: tre fermi, due sono minorenni