Napoli: quattro attaccanti verso la permanenza, due in dubbio

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul futuro degli attaccanti del Napoli.

In attesa che inizi ufficialmente la sezione estiva di calciomercato, il Napoli avrebbe già qualche idea sul futuro dei suoi attaccanti. Victor Osimhen potrebbe lasciare il club nel caso in cui arriverà un’offerta adeguata al suo valore, altri due giocatori in dubbio sarebbero Alessio Zerbin ed Hirving Lozano.

Quattro attaccanti dovrebbero invece continuare a vestire la maglia del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Rspadori, Giovanni Simeone e Matteo Politano.

Ecco quanto riportato dal quotidiano campano:

“Può cambiare l’attacco del Napoli che a parte Osimhen dovrà capire come stanno le cose per alcuni calciatori. Perché c’è la sensazione che si possano confermare alcuni giocatori ed altri andar via. Quelli certi di una conferma in attacco sono Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Politano. In dubbio Lozano e anche il giovane Zerbin che può essere girato in prestito. Deciderà Rudi Garcia.”

