Napoli, questione multe: domani il primo round in Tribunale, le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito alla situazione multe degli azzurri, in merito alla situazione ammutinamento del 5 novembre. Secondo quanto scritto dal quotidiano domani dovrebbe esserci il primo round in Tribunale. Il Napoli ha nominato Bruno Piacci mentre i calciatori ne hanno scelti diversi, di cui sei hanno chiesto la ricusazione dello stesso Piacci.

Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski sono i sei nomi dei calciatori, tutti di Mino Raiola. Non prima di marzo si arriverà ad una soluzione di una situazione che ha lasciato strascichi per tutta questa parte di stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, pronto il debutto da titolare per Demme

Ufficiale – Napoli Primavera, arriva l’esonero di Baronio

Ufficiale – I convocati per la Lazio: Allan non presente nella lista

D’Amico: ”Sarri ha rovinato il Napoli”

Ass. Borriello: “ADL metta fuori chi non merita più di giocare, offendono la città!”

VIDEO – Chiariello: “Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto”

UFFICIALE – Napoli, preso Rrahmani: il comunicato

Napoli in ritiro, ha deciso Insigne: il retroscena

Iezzo: “In campo senza cattiveria, hanno visto il pianto di quel bambino?”

Coppa Italia : designazioni arbritali, Massa per Napoli-Lazio e Rocchi per Juve-Roma

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli