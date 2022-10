Napoli-Rangers: biglietti ancora disponibili in tutti i settori

In esaurimento per Napoli-Rangers di Champions League solo la Curva B

Continua la vendita dei biglietti per Napoli-Rangers, gara di Champions League che si disputerà domani allo Stadio Diego Armando Maradona, ore 21.00. La redazione di Tuttomercatoweb riferisce che sono in esaurimento soltanto i tagliandi per la Curva B superiore, mentre per i restanti settori dell’impianto c’è ancora disponibilità.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

