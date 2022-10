Napoli-Rangers, dove vedere il match: canale tv e diretta streaming

Napoli-Glasgow Rangers – Ecco dove vedere il match: canale tv e diretta streaming.

Il Napoli è ormai qualificato per gli ottavi di Champions League, grazie alle impeccabili prestazioni che lo hanno reso imbattibile, non solo in Serie A ma anche in Europa. Ecco dove poter vedere il match di questa sera in diretta alle ore 21:00 in tv e streaming: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e Sky Go, NOW, Infinity+.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

