Napoli-Rangers, voti altissimi nelle pagelle per Mario Rui

Mario Rui ha ricevuto voti alti nelle pagelle dei maggiori quotidiani per la sua prestazione durante Napoli-Glasgow Rangers.

Il terzino del Napoli Mario Rui ha disputato un’ottima prestazione nella sfida di Champions League contro il Glasgow Rangers. Il giorno dopo la suddetta sfida, conclusasi con una netta vittoria dei partenopei, il portoghese è stato elogiato dai maggiori quotidiani.

Ecco i voti nelle pagelle:

Il Mattino – 7,5: “Lo strappalloni: anticipa e rincorre ogni volta che può e anche quando non può. E poi è delizioso con quei traversoni morbidi che sembrano fatti apposta per gli amici del cuore. E uno di questi è il Cholito, Wright non può fare molto quando il portoghese è in queste notti di grazia.”

Corriere dello Sport – 7: “A sinistra fa il gigante. S’immola su Morelos a colpo sicuro e l’assist per il Cholito-bis, il quinto stagionale, consolida una giocata andata in scena anche con Milan e Cremonese: coppia micidiale.”

Gazzetta dello Sport – 7: “Ala sinistra di fatto. L’asse con Simeone ormai è una polizza assicurativa: terzo assist per l’argentino dopo Milan e Cremonese. Numeri di alta tecnica.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Rangers, sanzioni e Daspo allo Stadio Maradona

Spalletti in conferenza stampa: “Liverpool? Possiamo fare risultato ma ci sono pochi giorni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svolta nelle indagini sulla morte di Mara Cagol, interrogati alcuni ex brigatisti