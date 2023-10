Napoli-Real Madrid, De Laurentiis verserà 13mila euro al Comune

Il quotidiano Repubblica ha rivelato che in occasione di Napoli-Real Madrid Aurelio De Laurentiis verserà circa 13mila euro al Comune.

Manca poco alla sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona ed il fischio di inizio è previsto per e ore 21. Per tale occasione il Presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis dovrà pagare al Comune di Napoli una somma corrispondente a 13.600 euro. La ragione avrebbe a che fare con la presenza dei vigili urbani al fine di garantire la viabilità: sarebbe la prima volta dunque che De Laurentiis contribuirà a tali spese.

Dal quotidiano si legge:

“Il Napoli calcio per la partita di questa sera con il Real Madrid al Maradona dovrà versare al Comune 13.600 euro. Soldi che servono per coprire la spesa della polizia municipale messa in campo da Palazzo San Giacomo per garantire la viabilità. Per la prima volta il Napoli di De Laurentiis è chiamato a compartecipare ai costi dei servizi garantiti dai vigili urbani.”

