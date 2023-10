Napoli-Real Madrid, le parole di Garcia dopo la gara

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid, Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

La sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid si è da poco conclusa con una vittoria della squadra ospite ed il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha commentato l’accaduto ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole:

Non penso che il risultato sia giusto, sarebbe stato più giusto un pareggio ma il calcio a volte è così, abbiamo giocato alla pari contro questa grande squadra. Non è un problema aver preso in quel modo il primo gol, sbagliare fa parte del gioco, non mi è piaciuto che sull’1-1 ci siamo aperti troppo, in quei casi ti devi ricompattare, non devi farti imbucare dall’avversario che non aspettava altro e infatti abbiamo preso un’altra rete. Mi è piaciuto pero che nel secondo tempo abbiamo ritrovato un Napoli aggressivo e che poteva vincerla, poi ci sono stati due episodi: un rigore per noi ma anche un fallo su Olivera e secondo me le cose si pareggiano. L’attitudine della mia squadra è stata buona, anche chi è entrato ha portato freschezza per cercare di pareggiarla. Sono rimasto deluso dal risultato ma contento per la performance.”

Sulla sostituzione di Matteo Politano:

“Mi era sembrato stanco, lo era già alla fine del primo tempo. È entrato Elams perché Camavinga era ammonito. Nel complesso c’era qualità e freschezza in panchina ed era giusto fare appello ad essa.”

Su Leo Ostigard, autore della prima rete azzurra:

“Ostigard ha fatto una buona gara ed è anche andato in gol. C’è stato un atteggiamento sbagliato di squadra: sull’1-1 bisognava ricompattarsi, i momenti della gara forse vanno capiti di più dai nostri giocatori e dai leader sul campo.”

