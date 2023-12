Napoli, report allenamento ed ultime sugli infortunati

La SSC Napoli ha riportato quanto accaduto questa mattina durante la seduta di allenamento della squadra a Castel Volturno.

Il Napoli si è riunito questa mattina per la consueta seduta di allenamento in vista della sfida contro il Cagliari. La SSC Napoli ha reso noto quanto effettuato in campo, riportando anche il punto della situazione sugli infortunati.

Di seguito il report:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta di possesso palla e partitina a campo ridotto. Mari Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra per Ostigard.”

