Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per Olivera

La SSC Napoli ha riportato quanto avvenuto questa mattina a Castel Volturno durante la seduta di allenamento.

In attesa del derby contro la Salernitana il Napoli si è ritrovato presso il Konami Training Center di Castel Volturno per il quotidiano allenamento. Anche oggi la SSC Napoli ha pubblicato il report di quanto avvenuto in campo.

Ecco in seguito quanto si legge sul sito ufficiale della Società partenopea:

“Napoli in campo questa mattina per preparare l’allenamento mattutino in vista del derby contro la Salernitana. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.”

