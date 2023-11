Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per Osimhen

La SSC Napoli ha reso noto quanto effettuato durante l’allenamento odierno in attesa della ripresa del campionato.

Il Napoli ha effettuato anche oggi la seduta di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. In attesa della prossima settimana, quando ci sarà la ripresa del campionato, gli azzurri che non sono stati convocati dalle proprie Nazionali continuano a ritrovarsi presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Anche Victor Osimhen, reduce da un infortunio, continua ad allenarsi individualmente per essere a disposizione di Walter Mazzarri il prima possibile.

Di seguito il report del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra.

Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica e lavoro aerobico.

Chiusura di sessione con esercitazioni al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì.”

