Napoli, report allenamento: le ultime dopo la gara amichevole

Anche il giorno dopo la sfida amichevole contro la Juve Stabia, il Napoli ha effettuato la quotidiana seduta di allenamento.

Il Napoli ha disputato la gara amichevole contro la Juve Stabia nella giornata di ieri, mentre oggi ha proseguito con la seduta di allenamento. Non si ferma neanche un giorno la squadra di Luciano Spalletti che ha un obiettivo molto chiaro: arrivare al meglio domenica prossima, quando sfiderà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi.

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. La squadra ha effettuato soprattutto un lavoro di scarico; emergono anche le ultime su Diego Demme ed il suo percorso di recupero dopo l’infortunio.

Di seguito il report dell’allenamento del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domenica alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A. La squadra, dopo una prima fase di attivazione e lavoro tattico, si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico mentre gli altri uomini della rosa hanno svolto esercitazione tecnico tattica, tiri in porta e partita a campo ridotto. Terapie per Demme.”

