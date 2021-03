Napoli, report allenamento: ritorno in campo per Andrea Petagna

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento degli azzurri; l’attaccante Andrea Petagna è tornato ad allenarsi in campo.

Come ogni giorno il Napoli la svolto la seduta di allenamento a Castel Volturno. La notizia più importante riguarda sicuramente Andrea Petagna: l’attaccante azzurro si allenava soltanto in palestra e piscina da diversi giorni a causa dell’infortunio muscolare. Oggi è finalmente ritornato in campo.

A seguire il report completo dell’allenamento:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, con il ritorno di Demme la squadra subisce di meno

Napoli, Manolas non si arrende: contro la Roma vuole essere presente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Borrell, Putin killer? Lunga lista di assassinii in Russia