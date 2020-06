Napoli, rifinitura al San Paolo. De Luca fa visita agli azzurri [FOTO]

Rifinitura al San Paolo, presente anche De Luca

Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza coronavirus, il Napoli torna al San Paolo. Sul terreno dell’impianto di Fuorigrotta, gli azzurri hanno svolto la rifinitura in vista della sfida contro l’Inter. Coe postato attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca era presente all’allenamento. Ecco quanto riportato:

“Sono andato a salutare e a fare un in bocca al lupo alla squadra del Napoli, al presidente De Laurentiis e a mister Gattuso oggi al San Paolo per l’ultimo allenamento di rifinitura in vista della ripresa della stagione calcistica domani in Coppa Italia contro l’Inter.

Il colpo d’occhio dello Stadio San Paolo che la Regione Campania ha rimesso a nuovo per le Universiadi è sempre bellissimo.”

