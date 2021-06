Napoli, rinnovo Insigne: si ipotizza una riduzione dell’ingaggio del 30%

Il Corriere dello Sport ritorna a parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

La situazione in casa Napoli riguardo il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora tutta da vedere. L’incontro tra il capitano azzurro e la Società non c’è stato, ma si dice che potrebbe avvenire dopo gli Europei. Tuttavia il Napoli ha bisogno di ridurre il monte ingaggi, ecco perché Insigne potrebbe sì rinnovare con la sua squadra del cuore, ma con un ingaggio ridotto.

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla vicenda:

“I cinque milioni che Lorenzo Insigne guadagna dal 2018, al secondo posto – alle spalle di Koulibaly – nella classifica del monte ingaggi, rappresentano per chi dà di conto in società un peso difficilmente sopportabile, e dalla bolla della sofferenza economica è emersa la tentazione di ridimensionare d’un 30% dove si può. I cinque milioni diventerebbero 3,5 quindi. La scadenza del mandato del simbolo e della bandiera di una napoletanità che viene utilizzata a uso e consumo della retorica è fissata al 30 giugno del 2022, ma lo sanno tutti – probabilmente anche le pietre – che non è conveniente e neanche giusto vivere una stagione intera dietro quella cappa opprimente per chiunque e in uno stadio che, nel momento in cui riaprirà, sarebbe (anche) capace di vedere fantasmi ovunque, al primo tiro a giro imperfetto.”