Napoli, riprendono gli allenamenti in vista del Genoa: il report

Il Napoli è tornata in campo presso il Konami Training Center di Castel Volturno ed ha iniziato a preparare la sfida contro il Genoa.

Dopo la sconfitta contro la Lazio e la sosta per le Nazionali il Napoli è atteso allo Stadio Luigi Ferraris per la trasferta contro il Genoa. Nella giornata d oggi la squadra è ritornata ad allenarsi presso il Konami Training Center di Castel Volturno e la SSC Napoli ha reso partecipi di ciò che è stato effettuato.

Di seguito il report:

“Dopo la settimana della sosta di Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione tra campo e palestra ha svolto esercitazione tecnica, lavoro atletico e partita a campo ridotto. Lindstrom è rientrato dall’impegno con la Nazionale.”

Fonte foto: Flickr.com