Napoli, rivelato il premio incassato per la Champions 2022/2023

Calcio e Finanza ha svelato l’ammontare del premio ricevuto dal Napoli, per la scorsa edizione della Champions League.

Il Napoli ha incassato un premio pari ad oltre 77 milioni di euro partecipando alla Champions League 2022/2023. A riferirlo è Calcio e Finanza, che si è soffermato anche sugli altri club di Serie A.

Di seguito quanto si legge:

“La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23. Si tratta di un documento che – tra le altre cose – mette in evidenza i premi ufficiali distribuiti al termine delle competizioni europee per club dell’anno passato: Champions League (il torneo più ricco di tutti), Europa League e Conference League. La Champions della scorsa stagione ha visto tra le protagoniste le italiane Inter, Milan, Napoli e Juventus. Le due milanesi si sono affrontate in un derby storico in semifinale, con i nerazzurri che hanno conquistato l’ultimo atto a Istanbul, dove sono caduti solo per mano del Manchester City. Ottimo risultato anche per il Napoli, arrivato ai quarti, mentre la Juventus ha deluso con l’eliminazione alla fase a gironi […]. L’Inter è quella che ha incassato più di tutte – spinta dal percorso fino alla finale – con oltre 101 milioni, mentre il Milan (oltre 85 milioni) si trova al secondo posto grazie al raggiungimento delle semifinali. Chiudono il Napoli, terzo con oltre 77 milioni di euro, e la Juventus, fanalino di coda con poco più di 56 milioni di euro. Nel caso dei bianconeri il “danno” economico è limitato da un bonus alto a livello di ranking storico e dai 9,5 milioni aggiuntivi circa provenienti dall’Europa League.”

