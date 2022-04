Napoli-Roma, Spalletti: “Risultato che ci penalizza, dovevamo fare mglio”

Il tecnico azzurro commenta il pareggio contro la Roma

Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha commentato il pareggio interno al Maradona che molto probabilmente spegne del tutto le ambizioni Scudetto per il Napoli.

Queste le sue parole:

“C’è delusione perché la partita è stata condotta bene, poi abbiamo avuto a che fare con una squadra forte ma il dispiacere maggiore è per il finale di gara. Non siamo stati bravi a gestire la palla come mi aspettavo e abbiamo preso un gol che dal punto di vista tattico era evitabilissimo. Insigne in lacrime? Non l’ho visto, ma si avvicina anche il momento in cui lascerà il campionato e la sua squadra, sono sensazioni particolari, bisogna sentire lui, ha giocato una buona partita e si è preso le sue responsabilità.

Sul terzo difensore dico che già da prima eravamo non fluidi e loro ci cambiavano sempre gioco sul quinto, noi ci siamo disposti bene tatticamente in campo. Dopo l’uscita di Lobo la palla ha girato peggio ma non dipende solo dalla sua uscita, dipende da quelli che erano ancora in campo, c’erano giocatori freschi che dovevano fare di più, non ci siamo riusciti.

Io vengo caratterizzato da quello che faccio, valutando anche dei periodi dico che per lunghi tratti abbiamo fatto un buon calcio, sicuramente sempre lo stesso senza snaturarci. Abbiamo cercato di sistemare qualcosa in base alle difficoltà del momento e secondo me il risultato di oggi ci penalizza dal punto do vista della classifica ma è dignitoso per la prestazione fornita.

Mourinho? Non gli rispondo, dal primo minuto che sono qui dico a tutti di comportarsi bene, quando vengono gli ospiti da noi vengono qua a fare casino e si comportano come fossero a casa loro, se tornassi indietro non lo farei. Noi si sta seduti e si fa fare il lavoro ai direttori di gara, Di Bello è stato richiamato giustamente al var per darci il rigore, è stato corretto“.

