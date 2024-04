Napoli-Roma, vendita biglietti vietata ai residenti nel Lazio

La vendita dei biglietti per il match tra Napoli e Roma stata vietati ai tifosi residenti nella Regione Lazio.

È partita da poche ore la vendita libera dei biglietti per assistere alla sfida di Napoli e Roma. La vendita di questi ultimi sarebbe però vietata a coloro che risiedono nella Regione Lazio.

Di seguito le ultime riportate da Sportmediaset:

“Vendita di biglietti vietata ai residenti nel Lazio per la partita di calcio di serie A Napoli-Roma in programma domenica prossima nello stadio Maradona. E’ la prescrizione adottata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, su analogo parere della questura partenopea, “in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 11 aprile, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.”

