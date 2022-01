Napoli-Salernitana – La moviola boccia Pairetto: due errori gravi e penalizzanti

Il Corriere dello Sport boccia Pairetto: “Male, voto 5“. L’arbitro commette due errori gravi in occasione dei due rigori per il Napoli.

Il quotidiano boccia rigorosamente Pairetto nella moviola di Napoli-Salernitana. Due errori gravi per l’arbitro, in occasione dei rigori concessi al Napoli: il primo è in riferimento ad Elmas, entra in area con di fianco Bogdan e Veseli, nessun contatto dal basso, sulle gambe, mentre sul busto c’è appena una mano di Veseli sul petto dell’avversario, che va giù. Pairetto senza indugio assegna il rigore ammonendo Veseli e commette un errore imperdonabile per il futuro della gara.

Durante la ripresa, crossa Insigne, e davanti c’è di nuovo Veseli: il pallone sbatte sul fianco sinistro e finisce sul braccio che è molto largo, rigore e secondo giallo.

