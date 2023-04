Napoli-Salernitana, la probabile formazione azzurra

Il Corriere del Mezzogiorno ha provato ad anticipare qualche mossa di Spalletti per la sfida tra Napoli e Salernitana.

In attesa della sfida di campionato tra Napoli e Salernitana, che andrà in scena il prossimo 29 aprile, l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è brevemente soffermato sulla probabile formazione azzurra. Secondo quanto riportato, Luciano Spalletti potrebbe scegliere di far tornare titolati Amir Rrahmani e Piotr Zielinski. Un’altra buona notizia è il recupero di Giovanni Simeone dall’infortunio, tuttavia l’attaccante dovrebbe partire dalla panchina.

Ecco quanto si legge:

“Dovrebbero tornare titolari sia Amir Rrahmani che Piotr Zielinski, mentre Giovanni Simeone potrebbe tornare in panchina dopo aver recuperato dall’infortunio.”

