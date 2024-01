Napoli-Salernitana, partita la vendita libera dei biglietti

La SSC Napoli ha ufficializzato il via alla vendita libera dei biglietti per la sfida di campionato contro la Salernitana.

Napoli e Salernitana si sfideranno il prossimo 13 gennaio ed a partire da oggi c’è la vendita libera dei biglietti per assistere alla sfida.

Di seguito il comunicato del club azzurro:

“La SSC Napoli ricorda che dalle ore 12:00 di oggi 08/01/2024 inizierà la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Salernitana in programma il 13/01/2024 alle ore 15:00.

La Vendita Libera (Fase 2), senza obbligo di Fidelity Card, seguirà le modalità di vendita descritte nel relativo comunicato e terminerà al fischio di inizio della partita (ovvero, in caso di esaurimento posti).

In ottemperanza all’ordinanza prefettizia del 5 gennaio 2024, la vendita è vietata ai residenti nella provincia di Salerno, i quali potranno acquistare i settori ordinari solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSC Napoli, quindi solo se possessori della Fan Stadium Card.”

