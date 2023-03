Napoli, sarebbero tre i big club interessati ad Osimhen

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe molto corteggiato all’estero. Dopo l’interesse da parte della Premier League, in particolare di Chelsea e Manchester United, ci sarebbe un altro importante club su di lui. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha infatti ripotato che il nigeriano sarebbe seguito anche in Francia, in particolar modo dal Paris Saint-Germain.

Ecco quanto si legge sul suo account ufficiale Twitter:

“Non solo Chelsea e Manchester United: anche il PSG è interessato all’attaccante del Napoli Victor Osimhen per la finestra estiva di mercato.”

Not only #Chelsea and #ManchesterUnited: #PSG are also interested in #Napoli’s striker Victor #Osimhen for the summer #transfers window https://t.co/kfdmXAGxO2

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2023